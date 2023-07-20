США готують ще один пакет допомоги Україні на $400 млн – CNN

Це може бути другий поспіль пакет допомоги Києву, після оголошеного напередодні.

Очікується, що США оголосять про окремий пакет допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів, який включатиме більше боєприпасів для комплексів ППО NASAMS, а також боєприпаси для систем Patriot і установок HIMARS.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на слова американських чиновників.

Пакет також міститиме більше артилерійських боєприпасів, яких, як попереджають офіційні особи, може не вистачати, особливо з огляду на можливість тривалого українського контрнаступу.

Крім того, пакет може містити протитанкову зброю, таку як комплекси Javelin і ракети TOW.

Зазначається, що пакет ще не остаточно сформований і може передбачати зміни. За словами одного з чиновників, про нову допомогу можуть оголосити вже цього тижня.

Не очікується, що новий пакет включатиме більше касетних боєприпасів.

Вчора, 19 липня, США офіційно оголосили про виділення додаткових 1,3 мільярда доларів на новий пакет оборонної допомоги для України, який містить, зокрема, системи ППО NASAMS і боєприпаси, артилерійські снаряди, а також засоби протидії БпЛА.

У Пентагоні уточнили, що додаткова допомога надаватиметься в межах Ініціативи сприяння безпеці України, що передбачає закупівлю зброї у виробників та партнерів для відправки ЗСУ. Оголошення означає початок процесу укладення відповідних контрактів щодо пріоритетних військових засобів.