США нададуть новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд
19 липня 2023, 20:16
Фото: Getty Images
Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 мільярди доларів, до якого увійдуть, зокрема, системи NASAMS.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
До пакету увійдуть чотири системи NASAMS, снаряди для артилерії, обладнання для розмінування, засоби контрбатарейної боротьби та безпілотники Phoenix Ghost.Вдень прем'єр-міністр Ірландії заявив, про виділення €5 млн на гуманітарну допомогу Україні.