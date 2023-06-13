США готуються до кібердиверсії з боку китайських хакерів – Reuters

Під атаку хакерів можуть потрапити критично важлива інфраструктура.

Пекін робить значні інвестиції в можливості здійснювати диверсії по інфраструктурі США.

Про це застерігає директорка Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури Джен Істерлі, повідомляє Reuters.

Вона припускає, що у разі конфлікту Вашингтону та Пекіну, хакерські групи останнього намагатимуться атакувати критично важливу інфраструктуру США, зокрема трубопроводи та залізниці.

"Я вважаю, що це справжня загроза, до якої нам потрібно бути готовими, зосередитися на ній і створити стійку протидію", — заявила Істерлі під час виступу в Інституті Аспена у Вашингтоні.

"Враховуючи характер загрози від китайських державних акторів, враховуючи їхні можливості, враховуючи, скільки ресурсів і зусиль вони докладають до цього, нам буде дуже, дуже важко запобігти збоям", — підкреслила вона.

Основним виконавцем атак може стати китайська хакерська група, відома як Volt Typhoon.

На початку цього року розвідувальна спільнота США у своїй щорічній оцінці загрози стверджувала , що Пекін "безумовно розгляне можливість проведення агресивних кібероперацій проти критично важливої інфраструктури США та військових цілей", якщо керівництво Китаю вважатиме, що серйозна боротьба між ним та США буде неминучою.

Державний департамент США раніше попередив, що Китай може здійснити кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури, включаючи нафто- і газопроводи та залізничні системи Штатів.

Низка кібератак на військову та енергетичну інфраструктуру України безпосередньо перед нападом росії на Україну 24 лютого були зроблені китайськими урядовими хакерами.

Нагадаємо, за словами держсекретаря США, американська дипломатія сповільнила розширення Китаєм шпигунства.