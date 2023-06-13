Американська дипломатія сповільнила розширення Китаєм шпигунства – Блінкен

Держсекретар США каже, що Пекін намагається розширити свою присутність за кордоном.

Адміністрація президента США Джо Байдена зробила дипломатичні кроки, які сповільнили спроби Китаю поширити військову силу по всьому світу.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен перед візитом до Пекіна, запланованого пізніше цього тижняю

Про це повідомляє Reuters.

На пресконференції Блінкена запитали про реакцію Вашингтона на публікацію Wall Street Journal, згідно з якою на Кубі ведеться нова шпигунська операція Китаю.

Блінкен заявив, що дії Китаю на Кубі є частиною глобальних зусиль Пекіна з розширення своєї присутності за кордоном, і що кроки США, спрямовані на вирішення цієї проблеми з моменту приходу до влади Байдена в січні 2021 року, принесли результати.

"Наші експерти оцінюють, що наші дипломатичні зусилля сповільнили ці старання з боку Китаю" - сказав Блінкен.

Китай заперечив, що використовує Кубу як шпигунську базу.

Блінкен заявив, що адміністрація колишнього президента Дональда Трампа знала про модернізацію Китаєм у 2019 році засобів збору розвідувальної інформації на Кубі, але зусилля, спрямовані на вирішення цієї проблеми, не досягли достатнього прогресу.

За його словами, нові посадовці адміністрації Байдена були проінформовані про намагання Пекіна "розширити свою закордонну логістику, базування, інфраструктуру збору даних, щоб дозволити проектувати і підтримувати військову силу на більшій відстані", в тому числі про модернізацію засобів збору даних на Кубі.

Байден доручив своїй команді застосувати більш прямий підхід, який включає взаємодію з урядами, що розглядають можливість розміщення китайських баз, і обмін інформацією з ними, сказав Блінкен.

"Відтоді ми дотримуємося цього підходу тихо, обережно, але, на нашу думку, з результатами. Я не можу розповісти про кожен крок, який ми зробили, але стратегія починається з дипломатії", - пояснив Блінкен.

Увага навколо ймовірного шпигунства Китаю з Куби прикута до того, що Вашингтон і Пекін роблять обережні кроки для пом'якшення напруженості у відносинах, яка зросла після того, як ймовірний шпигунський аеростат Китаю перетнув територію США, перш ніж американські військові збили його біля східного узбережжя в лютому.

Через цей інцидент держсекретар США Ентоні Блінкен відтермінував заплановану поїздку до Пекіна. Тепер, як очікується, поїздка відбудеться 18 червня.