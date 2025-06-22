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ПОЛІТИКА

США готуються до помсти Ірану за удари по ядерних об'єктах

22 червня 2025, 10:01
США готуються до помсти Ірану за удари по ядерних об'єктах
з вільних джерел
У Трампа готують до потенційної відповіді з боку Ірану, це викликає особливе занепокоєння.

Адміністрація Дональда Трампа очікує, що Іран може помститися за удари по його ядерних об'єктах. Відповіді очікують протягом найближчих 48 годин.

Про це повідомляє NBC News.

За словами двох чиновників оборонного відомства та високопоставленого чиновника Білого дому, у Трампа готують до потенційної відповіді з боку Ірану, це викликає особливе занепокоєння.

Джерела видання зазначають, що залишається незрозуміло, чи будуть будь-які заходи у відповідь спрямовані на закордонні чи внутрішні об'єкти, чи і ті, і ті.

Двоє поінформованих чиновників заявили раніше цього тижня, що Іран вже має плани щодо атак на американські бази та об'єкти на Близькому Сході, якщо виникне така потреба.

Зазначається, що американські бази та об'єкти перебувають у найвищому стані бойової готовності протягом кількох місяців. Але після того, як Ізраїль вдарив по Ірану 13 червня, занепокоєння щодо потенційних атак на американські об'єкти з боку Ірану або його посередників у регіоні ще більше зросло.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки в ніч на дев’ятий день війни між Ізраїлем та Іраном здійснили масований авіаудар по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанзу та Ісфагану.

Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

США застосували бомбу MOP, яку ще називають знищувачем бункерів. Ймовірно, нею було завдано ударів по ядерному дослідницькому центру Фордо, схованому в горі.

СШАвійнаІран

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