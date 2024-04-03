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США готуються до війни з Китаєм. Тривають навчання – Washington Post

03 квітня 2024, 11:17
США готуються до війни з Китаєм. Тривають навчання – Washington Post
Фото: ЕРА
Готуючись до війни з Китаєм, морські піхотинці переосмислюють способи ведення бойових дій.

Американські війська готуються до конфлікту на острівному полі бою в Азії проти ворожих сил, які мають перевагу на власному полі бою, пише Washington Post

США формують мобільні підрозділи, які мають збирати дані, допомагати Тихоокеанському флоту, топити кораблі з ракетами середньої дальності. 

Вони задумані як частина ширшої стратегії із синхронізації дій американських солдатів, моряків, морської піхоти і пілотів з арміями союзників і партнерів. 

Також увага Пентагону зосереджена на ділянці від Японії до Індонезії. 

Проте Китай розглядає цю зону як свою сферу впливу. 

Разом з тим сьогодні Байден поговорив із Сі про конфлікти від України до Тихого океану.

 

СШАКитайвійна

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