США готуються до війни з Китаєм. Тривають навчання – Washington Post

Готуючись до війни з Китаєм, морські піхотинці переосмислюють способи ведення бойових дій.

Американські війська готуються до конфлікту на острівному полі бою в Азії проти ворожих сил, які мають перевагу на власному полі бою, пише Washington Post.

США формують мобільні підрозділи, які мають збирати дані, допомагати Тихоокеанському флоту, топити кораблі з ракетами середньої дальності.

Вони задумані як частина ширшої стратегії із синхронізації дій американських солдатів, моряків, морської піхоти і пілотів з арміями союзників і партнерів.

Також увага Пентагону зосереджена на ділянці від Японії до Індонезії.

Проте Китай розглядає цю зону як свою сферу впливу.

Разом з тим сьогодні Байден поговорив із Сі про конфлікти від України до Тихого океану.