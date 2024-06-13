США хочуть передати Україні польський Patriot. Варшава проти

У Варшаві заявили, що це "дуже небезпечно".

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра прокоментував статтю NYT про можливе переведення батареї ЗРК Patriot з його країни до України для захисту від російських атак. Він заявив, що ця інформація "викликає занепокоєння".

Про це повідомляє польське Radio ZET.

"Ні, точно ні", - відповів Сєвєра на питання, чи повинна Польща передати Україні систему Patriot.

Він додав, що попросив про зустріч з американським колегою, аби обговорити це питання. На його думку, переміщення батареї Patriot до України це "дуже небезпечно", через це "знижується безпека Польщ".

За словами Сєвєра, за останні два роки повітряний простір Польщі тричі порушили, що коштувало життя двом громадянам. Також він вирішив нагадати про те, що через його країну проходить більша частина військової допомоги для України.

Нагадаємо, 12 червня президент США Джо Байден схвалив передачу Україні ще одного ЗРК Patriot для України. Система прибуде з Польщі, де раніше захищала контингент американських військ.