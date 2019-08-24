США хочуть перешкодити Китаю купити український завод "Мотор Січ", - WSJ

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон планує приїхати до Києва вже наступного тижня, щоб переконати керівництво підприємства не укладати угоду

США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу "Мотор Січ".

За інформацією видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в американській адміністрації, помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон планує приїхати до Києва вже наступного тижня, щоб переконати керівництво заводу не укладати угоду. Зараз інтерес у покупці українського заводу має китайська компанія "Beijing Skyrizon Aviation".

На думку американської сторони, продаж заводу, як одного з головних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості, в рази підвищить оборонні спроможності Китаю.

"Це все входить у проблему стратегії нацбезпеки і оборони. Це стратегічне змагання з Китаєм", - мотивували зацікавленість Болтона джерела видання.

За словами одного з експертів-співрозмовників WSJ, зараз авіаційні двигуни — найбільша проблема оборонної промисловості Китаю, тоді як український завод після анексії Росією Криму 2014 року відчуває нестачу у замовленнях.

Керівництво українського заводу і американська сторона утрималися від коментарів щодо можливої ​​зустрічі. У китайській компанії повідомили газеті, що поки дуже рано говорити про будь-які досягнуті домовленості.

Нагадаємо, що у липні 2017 СБУ припинила незаконну діяльність групи компаній "Мотор Січ", які протягом двох років фінансували так звану "ДНР".