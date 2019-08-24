США хочуть перешкодити Китаю купити український завод "Мотор Січ", - WSJ
За інформацією видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в американській адміністрації, помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон планує приїхати до Києва вже наступного тижня, щоб переконати керівництво заводу не укладати угоду. Зараз інтерес у покупці українського заводу має китайська компанія "Beijing Skyrizon Aviation".
На думку американської сторони, продаж заводу, як одного з головних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості, в рази підвищить оборонні спроможності Китаю.
"Це все входить у проблему стратегії нацбезпеки і оборони. Це стратегічне змагання з Китаєм", - мотивували зацікавленість Болтона джерела видання.
За словами одного з експертів-співрозмовників WSJ, зараз авіаційні двигуни — найбільша проблема оборонної промисловості Китаю, тоді як український завод після анексії Росією Криму 2014 року відчуває нестачу у замовленнях.
Керівництво українського заводу і американська сторона утрималися від коментарів щодо можливої зустрічі. У китайській компанії повідомили газеті, що поки дуже рано говорити про будь-які досягнуті домовленості.
Нагадаємо, що у липні 2017 СБУ припинила незаконну діяльність групи компаній "Мотор Січ", які протягом двох років фінансували так звану "ДНР".
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