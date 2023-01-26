США хочуть призначити спецпредставника в білорусь

Шукають кандидата, але поки що безрезультатно

Державний департамент США "шукає відповідного, кар'єрного кандидата" на посаду спеціального посланника у справах білорусі, пише CNN.

Сполучені Штати не мають представництва в білорусі після призупинення роботи посольства в мінську незабаром після початку війни в Україні в лютому 2022 року.

Колишній посол США Джулі Фішер залишила посаду в червні 2022 року, оскільки режим лукашенка заборонив їй працювати послом у мінську.

Заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенатському комітеті з міжнародних відносин, що робота посла є складною, частково через те, що доводиться працювати зі столиці Литви Вільнюса.

"У нас є дуже чудовий посол, який виконує більшу частину роботи на місцях, але наш помічник держсекретаря з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, як і її заступник Робін Данніган, регулярно зустрічається з білорусами, щоб перевірити, чи є там якісь вакансії", - сказала Нуланд.

За її словами, йде інтенсивна робота з білоруською опозицією та Світланою Тіхановською.

Нагадаємо, цифрове піратство фактично було узаконено у білорусі після того, як там прийняли новий закон. Він допускає використання в країні фільмів, музики та комп'ютерних програм без згоди їхніх іноземних правовласників.