У білорусі узаконили цифрове піратство

Цифрове піратство фактично було узаконено у білорусі після того, як там прийняли новий закон. Він допускає використання в країні фільмів, музики та комп'ютерних програм без згоди їхніх іноземних правовласників.

Про це повідомляє DW.

Відомо, що новий закон легалізує ввезення в білорусь товарів без дозволу їхніх іноземних правовласників. При чому це стосується не тільки так званих "недружніх", а й всіх інших.

У білорусі заявили, що таке рішення являється "розвитком інтелектуального і духовно-морального потенціалу суспільства" і "зменшенням критичної нестачі на внутрішньому ринку продовольчих та інших товарів".

Водночас у законі вказано, що за використання іноземних комп'ютерних програм, музики, телепередач і "аудіовізуальних творів" має виплачуватися винагорода. Однако якщо зараховане на рахунки патентного органу роялті, не буде затребувано протягом трьох років, ці гроші переходять до бюджету білорусі.

Раніше повідомлялось, що білорусь отримала нову партію російських бронетранспортерів.