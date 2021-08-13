ПОЛІТИКА НОВИНИУряд Великої Британії заявив, що направить війська в Афганістан для надання підтримки британським громадянам, які виїжджають з країни на тлі погіршення ситуації з безпекою в країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США і Британія направили військових для евакуації дипломатів з Афганістану
На першому етапі три батальйони піхоти, які наразі знаходяться у введенні Центрального командування США. Їх перекинуть у Міжнародний аеропорт Кабула імені Хаміда Карзая протягом наступних 24-48 годин
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.
Близько 600 додаткових співробітників будуть направлені на допомогу, тоді як кількість співробітників посольства Британії в Кабулі скоротилася до основної команди.
"Я дозволив розміщення додаткового військового персоналу для підтримки дипломатичної присутності в Кабулі, надання допомоги британським громадянам виїхати з країни та підтримки переселення колишніх афганських співробітників, які ризикували своїм життям, працюючи разом з нами", - заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес.
Додаткова військова підтримка, оголошена в четвер, надійде до Кабула протягом найближчих днів. Уряд назвав її "короткостроковим" розгортанням.
Держдепартамент США також у четвер підтвердив, що Міністерство оборони відправить персонал до аеропорту в Кабулі для допомоги в евакуації цивільних з посольства США.
Командування США залучить близько 4 тисяч військових, а також перекине в Кувейт резервну групу піхоти з метою гарантування безпечного вивезення американських дипломатів з Афганістану.
"На першому етапі три батальйони піхоти, які наразі знаходяться у введенні Центрального командування США. Їх перекинуть у Міжнародний аеропорт Кабула імені Хаміда Карзая протягом наступних 24-48 годин", - заявив представник Пентагону Джон Кірбі.
Нагадаємо, Європейський союз закликає рух "Талібан" негайно зупинити наступ і попереджає про ізоляцію і невизнання в разі захоплення влади в Афганістані.
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