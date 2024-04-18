США і Британія ввели санкції проти виробників іранських "Шахедів"

Дві країни сьогодні ввели нові санкції проти Ірану у відповідь на нещодавню атаку Тегерана на Ізраїль.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США і уряду Британії.

Сполучені штати запровадили санкції проти 16 осіб та двох організацій, які допомагають Ірану виробляти дрони і двигуни для "Шахедів".

Крім того, США внесли до списку п'ять компаній в кількох юрисдикціях, які постачають комплектувальні матеріали для виробництва сталі іранській компанії Khuzestan Steel Company.

"Металургійний сектор Ірану щорічно генерує дохід, еквівалентний кільком мільярдам доларів, більша частина якого припадає на експорт сталі", - сказали в американскьому Мінфіні.

Також під обмеження потрапили дочірні компанії іранського автовиробника Bahman Group, які продовжують надавати матеріальну підтримку КВІР. Велика Британія також ввела санкції проти кількох іранських військових організацій, фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у виробництві дронів і балістичних ракет.

"США використовують нові санкції для деградації та руйнування ключових аспектів шкідливої діяльності Тегерана", - заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів і ракет.