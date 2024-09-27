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США та Intel до кінця року укладуть угоду на $8,5 млрд

27 вересня 2024, 19:12
США та Intel до кінця року укладуть угоду на $8,5 млрд
Фото: 3dnews.ru
Навесні Байден виділив Intel майже 20 млрд у вигляді грантів і кредитів для збільшення обсягів виробництва напівпровідникових чіпів на внутрішньому ринку.

Уряд США та Intel і погодять пряме фінансування виробника чіпів у розмірі 8,5 млрд доларів до кінця цього року.

Про це повідомляє Financial Times.

Дискусії досягли завершальної стадії, але немає гарантій, що вони будуть завершені до кінця цього року. 

До того ж будь-яке поглинання всього або частини бізнесу Intel може призвести до зриву переговорів.

Навесні американській президент Джо Байден виділив Intel майже 20 млрд у вигляді грантів і кредитів для збільшення обсягів виробництва напівпровідникових чіпів на внутрішньому ринку.

Попередня угода передбачала виділення 8,5 млрд дол у вигляді грантів і до 11 млрд дол у вигляді кредитів для Intel в Арізоні, де частина фінансування буде використана для будівництва двох нових заводів і модернізації існуючого.

Qualcomm звернулася до Intel з пропозицією розглянути можливість придбання проблемного виробника мікросхем.

Раніше домінуюча сила у виробництві чіпів, Intel поступилася своїми виробничими перевагами конкуренту Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, і не змогла випустити широко бажаний чіп для буму генеративного штучного інтелекту, на якому капіталізуються Nvidia, і AMD.

Влітку стало відомо, що Intel побудує завод мікросхем в Польщі за $4,6 млрд.

 

СШАIntel

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