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США і Німеччина вигадали новий секретний план для України – Bild

24 листопада 2023, 16:38
США і Німеччина вигадали новий секретний план для України – Bild
Різдво ЗСУ
Байден і Шольц вигадали план, як схилити українського президента до переговорів з росією.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

США і Німеччина створили стратегію, як схилити Україну до мирних переговорів з рф, не чинячи дипломатичного тиску на Київ, пише видання.

Союзники пропонують поставити Україну в "стратегічно вигідну переговорну позицію", з якою Київ повинен погодитись і піти на переговори з москвою про свій "суверенітет і територіальну цілісність". 

"Білий Дім і канцелярія Шольца координують це питання", - заявили в урядових колах Німеччини.

Підкреслюється, що Вашингтон і Берлін не будуть безпосередньо переконувати президента України Володимира Зеленського в необхідності початку перемовин. 

Два основних постачальники зброї вирішили використовувати саме цей важіль впливу для досягнення поставленої мети. 

Джерела стверджують, в Київ постачатимуть саме те озброєння і в тих кількостях, щоб ЗСУ могли утримувати нинішній фронт, але без можливості звільнити окуповані території.

"Зеленський повинен сам прийти до розуміння того, що так далі тривати не може. Без будь-яких підказок ззовні. Він повинен з власної волі звернутися до свого народу і пояснити, що переговори необхідні", - розказав один з анонімних джерел в уряді Німеччини.

І не лише США і Німеччина, а й Туреччина. Так, в Ердогана знову заговорили про переговори України та росії.

 

СШАНімеччинавійнаУкраїна

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