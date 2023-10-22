США і Південна Корея провели протичовнові навчання
Про це повідомляє Yonhap, посилаючись на південнокорейське ВМС.
Навчання під назвою Silent Shark (Тиха акула), проводять раз на два роки. Вони тривали із 6 до 22 жовтня.
Спільні військові тренування мали на меті підвищити навички ведення протичовнової війни з огляду на загрози з боку Північної Кореї, зазначили у Збройних силах Південної Кореї.
Загалом США і Південна Корея мають багато спільних навчать. Одні з таких відбулись влітку, тоді Південна Корея і США провели спільні навчання з ядерною зброєю.