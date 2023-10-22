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США і Південна Корея провели протичовнові навчання

22 жовтня 2023, 17:46
США і Південна Корея провели протичовнові навчання
Корейське протистояння: 31 березня відбулися спільні маневри ВМС Південної Кореї і США. Південна Корея здійснила близько 300 пострілів у бік КНДР. Попередньо під час навчань у КНДР близько 100 снарядів впали у Жовте море на території Південної Кореї. Фото: АFР
Військово-морські сили США і Південної Кореї провели тижневі протичовнові навчання поруч з узбережжям острова Гуам.

Про це повідомляє Yonhap, посилаючись на південнокорейське ВМС.

Навчання під назвою Silent Shark (Тиха акула), проводять раз на два роки. Вони тривали із 6 до 22 жовтня.

Спільні військові тренування мали на меті підвищити навички ведення протичовнової війни з огляду на загрози з боку Північної Кореї, зазначили у Збройних силах Південної Кореї.

Загалом США і Південна Корея мають багато спільних навчать. Одні з таких відбулись влітку, тоді Південна Корея і США провели спільні навчання з ядерною зброєю.

 
СШАПівденна Кореявійськові навчання

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