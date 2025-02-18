США і росія пропонують трьохступеневий мирний план
В ході зустрічі Вашингтон і москва склали мирний план з трьох пунктів: припинення вогню, вибори в Україні і підписання фінальної угоди.
Про це передає телеканал Fox News.
І росія і США вважають проведення виборів в Україні однією з головних умов для успішного врегулювання конфлікту.
Також, амерканська сторона каже, що чинний глава Бі лого дому Дональд Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів в Україні, навіть обрання проросійської маріонетки.
Крім того, в москві і Вашингтоні кажуть, що обидва лідери, вважають шанси Зеленського на переобрання низькими.
Раніше ми писали, що держсекретар США зробив ряд заяв після зустрічі з росіянами.