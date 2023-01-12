США і союзники готують нові нафтові санкції проти рф – ЗМІ

Сполучені Штати та їхні союзники готують новий пакет санкцій, спрямованих на обмеження російського експорту нафтопродуктів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

На зустрічах в Європі цього тижня чиновники Міністерства фінансів США обговорювали деталі майбутніх санкцій щодо російських нафтопродуктів, які набудуть чинності 5 лютого.

За словами поінформованих осіб, санкції встановлять два ліміти цін на російські нафтопродукти: один на дорогі експортні товари (такі як пальне), а інший – на дешеві.

Нові санкції будуть введені після того, як у грудні Сполучені Штати, Європейський Союз та їхні союзники з G7 обмежили ціну експорту російської нафти на рівні 60 доларів за барель.

Раніше повідомлялось, що Греція та Мальта пасуть задніх у заморожуванні російських активів.