США і союзники готують нові нафтові санкції проти рф – ЗМІ
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
На зустрічах в Європі цього тижня чиновники Міністерства фінансів США обговорювали деталі майбутніх санкцій щодо російських нафтопродуктів, які набудуть чинності 5 лютого.
За словами поінформованих осіб, санкції встановлять два ліміти цін на російські нафтопродукти: один на дорогі експортні товари (такі як пальне), а інший – на дешеві.
Нові санкції будуть введені після того, як у грудні Сполучені Штати, Європейський Союз та їхні союзники з G7 обмежили ціну експорту російської нафти на рівні 60 доларів за барель.
Раніше повідомлялось, що Греція та Мальта пасуть задніх у заморожуванні російських активів.