США і Японія домовилися співпрацювати в безпекових питаннях
Про це японське дипломатичне відомство написало на сайті.
"Альянс зі Сполученими Штатами є стрижнем для дипломатії та безпеки Японії", - заявила Камікава.
Вона назвавала свої переговори з Блінкеном важливими кроком до побудови довірчих стосунків.
Дипломати Японії і США також обговорили агресивну військову активність Китаю в регіоні та загрози з боку Північної Кореї, погодившись продовжувати посилення можливостей японсько-американського альянсу зі стримування ракетної і ядерної програм КНДР.
Камікава і Блінкен домовилися провести зустріч у Нью-Йорку наступного тижня на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Блінкен став першим главою зовнішньополітичного відомства іноземної держави, з яким Камікава провела переговори після призначення на посаду міністра закордонних справ.Днями стало відомо, що Італія, Японія та Британія створять винищувач наступного покоління GCAP.