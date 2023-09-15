США і Японія домовилися співпрацювати в безпекових питаннях

Нова міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава і держсекретар США Ентоні Блінкен під час першої телефонної розмови домовилися тісно співпрацювати в безпекових питаннях, пов’язаних із російським вторгненням в Україну.

Про це японське дипломатичне відомство написало на сайті.

"Альянс зі Сполученими Штатами є стрижнем для дипломатії та безпеки Японії", - заявила Камікава.

Вона назвавала свої переговори з Блінкеном важливими кроком до побудови довірчих стосунків.

Дипломати Японії і США також обговорили агресивну військову активність Китаю в регіоні та загрози з боку Північної Кореї, погодившись продовжувати посилення можливостей японсько-американського альянсу зі стримування ракетної і ядерної програм КНДР.

Камікава і Блінкен домовилися провести зустріч у Нью-Йорку наступного тижня на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Блінкен став першим главою зовнішньополітичного відомства іноземної держави, з яким Камікава провела переговори після призначення на посаду міністра закордонних справ.