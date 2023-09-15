Матеріали:
Теми:

США і Японія домовилися співпрацювати в безпекових питаннях

15 вересня 2023, 11:12
США і Японія домовилися співпрацювати в безпекових питаннях
Фото: з вільного доступу
Нова міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава і держсекретар США Ентоні Блінкен під час першої телефонної розмови домовилися тісно співпрацювати в безпекових питаннях, пов’язаних із російським вторгненням в Україну.

Про це японське дипломатичне відомство написало на сайті.

"Альянс зі Сполученими Штатами є стрижнем для дипломатії та безпеки Японії", - заявила Камікава. 

Вона назвавала свої переговори з Блінкеном важливими кроком до побудови довірчих стосунків.

Дипломати Японії і США також обговорили агресивну військову активність Китаю в регіоні та загрози з боку Північної Кореї, погодившись продовжувати посилення можливостей японсько-американського альянсу зі стримування ракетної і ядерної програм КНДР.

Камікава і Блінкен домовилися провести зустріч у Нью-Йорку наступного тижня на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Блінкен став першим главою зовнішньополітичного відомства іноземної держави, з яким Камікава провела переговори після призначення на посаду міністра закордонних справ.

Днями стало відомо, що Італія, Японія та Британія створять винищувач наступного покоління GCAP.
СШАЯпоніябезпека

Останні матеріали

Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Політика
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 15 вересня 2023, 12:15
Святі, громи та блискавки:
Політика
Святі, громи та блискавки: "непроникна російська ППО над Кримом". Частина 3 – Том Купер
15 вересня 2023, 10:00
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Cуспільство
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 15:53
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Cуспільство
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 11:46
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Технології
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 08:46
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Політика
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 12:22
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Політика
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 09:01
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється