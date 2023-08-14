США і Японія працюватимуть над перехопленням гіперзвукових ракет

Уряди Японії і США ведуть переговори про спільну розробку системи перехоплення гіперзвукових ракет, які розробляють Китай, росія та Північна Корея.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Угода про систему перехоплення ракет, які можуть обходити сучасні системи ППО, очікується під час зустрічі президента Джо Байдена з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою в США в п’ятницю.

Гіперзвукові снаряди можуть змінювати курс, ускладнюючи їхнє націлювання, порівняно з балістичними, які летять за передбачуваними траєкторіями.

Байден і Кішіда зустрінуться на полях тристороннього саміту з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем у президентській резиденції в Меріленді, пише видання.