США і Японія працюватимуть над перехопленням гіперзвукових ракет
Про це повідомляє агентство Reuters.
Угода про систему перехоплення ракет, які можуть обходити сучасні системи ППО, очікується під час зустрічі президента Джо Байдена з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою в США в п’ятницю.
Гіперзвукові снаряди можуть змінювати курс, ускладнюючи їхнє націлювання, порівняно з балістичними, які летять за передбачуваними траєкторіями.
Байден і Кішіда зустрінуться на полях тристороннього саміту з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем у президентській резиденції в Меріленді, пише видання.Нагадаєом, що днями Австралія, США, Японія та Індія вперше проведуть спільні морські навчання.