США критикують росію в щорічному звіті про торгівлю людьми – Reuters

росія посіла одне з перших місць у світі за цією проблемою.

США посилили критику росії через факти торгівлі людьми. Йдеться про українських дітей, яких незаконно депортували під час війни.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, про яку пише Reuters.

У звіті Державного департаменту про торгівлю людьми за 2023 рік росію було включено до списку "державних спонсорів" торгівлі людьми. Також росія посіла одне з перших місць у світі за цією проблемою.

Розділ про росію містив більше критики, ніж минулого року. У звіті також згадується насильницька передача тисяч українських дітей у росію, яка є предметом судового переслідування Міжнародного кримінального суду щодо російських посадовців, включно з російським диктатором путіним.

"Існувала державна політика або схема торгівлі громадянами України та північнокорейськими робітниками", - йдеться у звіті.

Також у Держдепі повідомили, що російські офіційні особи примушували й обманювали дорослих іноземних громадян брати участь у війні росії проти України.

Раніше ми писали, що росіяни активно вивозять до рф українських дітей з окупованої Луганщини.

За словами президента Володимира Зеленського, станом на травень достеменно відомо про 19 393 дитини, які були незаконно вивезені в росію з тимчасово окупованих територій України.