США мають чіткий план допомоги Україні – Блінкен

Держсекретар Ентоні Блінкен вважає важливим продовження підтримки України після заклику до Конгресу затвердити допомогу Києву на суму $11,8 млрд.

Про це Блінкен написав в X (twitter).

"росія розпочала війну проти України та може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська та припинивши жорстокі атаки", - йдеться в дописі.

За словами держсекретара, доки рф цього не зробила, Сполучені Штати мають чіткий план дій: допомогти Україні захистити себе, підтримати український народ, а також притягнути росію до відповідальності.

Нагадаємо, що вчора міністр фінансів Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен і адміністратор USAID Саманта Пауер надіслали листа до Конгресу із закликом схвалити запит адміністрації Байдена щодо надання $11,8 млрд прямої бюджетної підтримки Україні.