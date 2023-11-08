США мають чіткий план допомоги Україні – Блінкен
Про це Блінкен написав в X (twitter).
"росія розпочала війну проти України та може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська та припинивши жорстокі атаки", - йдеться в дописі.
За словами держсекретара, доки рф цього не зробила, Сполучені Штати мають чіткий план дій: допомогти Україні захистити себе, підтримати український народ, а також притягнути росію до відповідальності.
Нагадаємо, що вчора міністр фінансів Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен і адміністратор USAID Саманта Пауер надіслали листа до Конгресу із закликом схвалити запит адміністрації Байдена щодо надання $11,8 млрд прямої бюджетної підтримки Україні.