У Байдена закликають Конгрес виділити Україні $11,8 млрд

В адміністрації США звернулися до законодавців і закликали забезпечити допомогу Україні $11,8 млрд в рамках президентського запиту, який перебуває на розгляді в Конгресі.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

"Міністр фінансів Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен і адміністратор USAID Саманта Пауер надіслали листа до Конгресу із закликом схвалити запит адміністрації Байдена щодо надання $11,8 млрд прямої бюджетної підтримки Україні в рамках додаткового пакету президента щодо задоволення потреб національної безпеки", - йдеться в матеріалі.

Пакет, який ініціював президент Байден, передбачає військову, економічну і гуманітарну допомогу, спрямовану на збереження інтересів національної безпеки США під час глобальних викликів.

В листі до Конгресу написано, що пряма бюджетна підтримка України «нерозривно пов’язана з її успіхом на полі бою». Це дозволяє Україні підтримувати врядування та економіку й зосередити свої ресурси на обороні.

"Це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного контролю та прозорості, а також значною бюджетною підтримкою з боку Євросоюзу, інших партнерів G7 та Міжнародного валютного фонду", - написали в американському міністерстві.

Нагадаємо, що пару днів тому США виділили пакет військової допомоги Україні на $425 млн.