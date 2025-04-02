Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США можуть депортувати мігрантів до Молдови і Косова

02 квітня 2025, 15:36
США можуть депортувати мігрантів до Молдови і Косова
Фото: з вільного доступу
Проте договір щодо цього питання ще у розробці.

Адміністрація чинного глави Білого дому Дональда Трампа може укласти угоди з країнами Африки, Азії і Східної Європи, які могли б приймати мігрантів, депортованих зі США, серед цих країн – Молдова і Косово.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal

У Трампа шукають нові напрямки, куди можна б було відправити іммігрантів, яких Вашингтон хоче депортувати.

Модель може базуватися на одноразовій угоді, що її адміністрація Трампа уклала з Панамою в лютому.

Відповідно до договору, США відправили до центральноамериканської країни літак зі 100 мігрантами, які походили з Близького Сходу.

Також США звернулись до таких країни як Лівія, Руанда, Бенін, Есватіні, Молдова, Монголія і Косово.

На думку Білого дому вони можуть погодитись на прохання адміністрації, можливо, в обмін на фінансові домовленості чи політичну вигоду від допомоги президенту Трампу у виконанні одного з його ключових внутрішніх пріоритетів.

Крім того, у Трампа вважають, що деякі латиноамериканські країни підпишуть довгострокові угоди про те, що вони вважатимуться безпечними місцями для мігрантів, які можуть просити притулку замість США.

Чиновники кажуть, що близькі до укладення такої угоди з Гондурасом і ведуть переговори з Коста-Рикою.

Нагадаємо, що на початку лютого президент США скасував тимчасовий захист для 350 тисяч венесуельців.

 

СШАмігранти

Останні матеріали

Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Політика
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 16:23
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Cуспільство
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 12:48
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Політика
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 08:24
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Політика
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 16:48
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Політика
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 12:26
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила
Cуспільство
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила "Пекло" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 06:30
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Політика
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 31 березня 2025, 15:48
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Cуспільство
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Переклад iPress – 31 березня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється