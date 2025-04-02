США можуть депортувати мігрантів до Молдови і Косова

Проте договір щодо цього питання ще у розробці.

Адміністрація чинного глави Білого дому Дональда Трампа може укласти угоди з країнами Африки, Азії і Східної Європи, які могли б приймати мігрантів, депортованих зі США, серед цих країн – Молдова і Косово.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

У Трампа шукають нові напрямки, куди можна б було відправити іммігрантів, яких Вашингтон хоче депортувати.

Модель може базуватися на одноразовій угоді, що її адміністрація Трампа уклала з Панамою в лютому.

Відповідно до договору, США відправили до центральноамериканської країни літак зі 100 мігрантами, які походили з Близького Сходу.

Також США звернулись до таких країни як Лівія, Руанда, Бенін, Есватіні, Молдова, Монголія і Косово.

На думку Білого дому вони можуть погодитись на прохання адміністрації, можливо, в обмін на фінансові домовленості чи політичну вигоду від допомоги президенту Трампу у виконанні одного з його ключових внутрішніх пріоритетів.

Крім того, у Трампа вважають, що деякі латиноамериканські країни підпишуть довгострокові угоди про те, що вони вважатимуться безпечними місцями для мігрантів, які можуть просити притулку замість США.

Чиновники кажуть, що близькі до укладення такої угоди з Гондурасом і ведуть переговори з Коста-Рикою.

Нагадаємо, що на початку лютого президент США скасував тимчасовий захист для 350 тисяч венесуельців.