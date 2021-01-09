США можуть інвестувати в атомну енергетику України до 30 мільярдів доларів - Зеленський

За його словами, це лише перший крок у співпраці між двома країнами

Україна і США погодили співпрацю у сфері енергетики, підписавши відповідний документ - американська сторона планує інвестувати до 30 млрд доларів в українську атомну енергетику.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у США під час спілкування з журналістами 1 вересня, передає Суспільне, повідомляє "Економічна правда".

"Була важлива і результативна зустріч з Міністерством енергетики США, з пані міністром. Підписаний важливий документ. Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України... Думаємо, що (інвестиції - ред.) складатимуть від 5 до 30 млрд доларів", - сказав Зеленський.

За його словами, це лише перший крок у співпраці між двома країнами: "Зараз маємо підтримку США. Вважаю, потужна перемога для обох країн".

Президент додав, що Україна також бачить підтримку Міністерства енергетики США у питанні "Північного потоку-2".

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