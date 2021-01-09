США можуть інвестувати в атомну енергетику України до 30 мільярдів доларів - Зеленський
Про це президент Володимир Зеленський заявив у США під час спілкування з журналістами 1 вересня, передає Суспільне, повідомляє "Економічна правда".
"Була важлива і результативна зустріч з Міністерством енергетики США, з пані міністром. Підписаний важливий документ. Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України... Думаємо, що (інвестиції - ред.) складатимуть від 5 до 30 млрд доларів", - сказав Зеленський.
За його словами, це лише перший крок у співпраці між двома країнами: "Зараз маємо підтримку США. Вважаю, потужна перемога для обох країн".
Президент додав, що Україна також бачить підтримку Міністерства енергетики США у питанні "Північного потоку-2".
Читайте також: Шмигаль про "інвестняні": UkraineInvest отримав десятки запитів на $1,5 мільярда
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам