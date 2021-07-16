Шмигаль про "інвестняні": UkraineInvest отримав десятки запитів на $1,5 мільярда

Важливим показником, що свідчить про відновлення ділової активності, є щомісячне зростання кредитних портфелів банків більш ніж на 10 мільярдів гривень

У рамках виконання закону про підтримку значних інвестиційних проєктів до Офісу залучення інвестицій UkraineInvest надійшло більше двох десятків запитів від іноземних та вітчизняних інвесторів майже на 1,5 мільярда доларів (в еквіваленті).

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Покращення інвестиційного клімату - поміж пріоритетів Кабінету Міністрів. А одним із ключових напрямків втілення відповідної державної політики є виконання ініційованого Президентом закону щодо підтримки значних інвестиційних проєктів", - сказав глава уряду.

За його словами, вже майже повністю завершено формування нормативно-правової бази у його розвиток. До Офісу залучення й підтримки інвестицій UkraineInvest надійшло більше двох десятків запитів від іноземних та вітчизняних інвесторів майже на 1,5 мільярда доларів (в еквіваленті).

"Згідно з опитуваннями Європейської бізнес Асоціації, інвестиційні настрої бізнесу в першому півріччі суттєво покращилися. У другому кварталі зафіксовано зростання економіки у цілому й інвестиційної активності зокрема", - запевнив прем’єр.

За його словами, важливим показником, що свідчить про відновлення ділової активності, є щомісячне (третій місяць поспіль) зростання кредитних портфелів банків більш ніж на 10 мільярдів гривень. Тобто, бізнес активніше використовує кредитний ресурс. Зокрема, і в рамках державних програм пільгового кредитування малого й середнього підприємництва.

"Загалом за такими програмами мікро-, малому та середньому бізнесу вже надано понад 55 мільярдів гривень", - повідомив Денис Шмигаль.

Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest) - є постійно діючим дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, що був створений постановою уряду в жовтні 2016 року з метою залучення в Україну прямих іноземних інвестицій та вдосконалення іміджу держави як привабливої для інвестування країни.

Офіс залучення інвестицій є проєктом у рамках Угоди між Western NIS Enterprise Fund та Громадською спілкою "Фонд підтримки реформ в Україні". WNISEF надає підтримку уряду України шляхом розробки ефективної економічної політики та лідерства, а також сприяє зміцненню стратегічної співпраці між країнами та між приватним і державним секторами, як це передбачено в Меморандумі про взаєморозуміння між WNISEF і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Нагадаємо, що в Україні з початку року індекс інвестиційної привабливості зріс з 2,4 до 2,84.