Шмигаль про "інвестняні": UkraineInvest отримав десятки запитів на $1,5 мільярда
Як передає кореспондент "Укрінформу", про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Покращення інвестиційного клімату - поміж пріоритетів Кабінету Міністрів. А одним із ключових напрямків втілення відповідної державної політики є виконання ініційованого Президентом закону щодо підтримки значних інвестиційних проєктів", - сказав глава уряду.
За його словами, вже майже повністю завершено формування нормативно-правової бази у його розвиток. До Офісу залучення й підтримки інвестицій UkraineInvest надійшло більше двох десятків запитів від іноземних та вітчизняних інвесторів майже на 1,5 мільярда доларів (в еквіваленті).
"Згідно з опитуваннями Європейської бізнес Асоціації, інвестиційні настрої бізнесу в першому півріччі суттєво покращилися. У другому кварталі зафіксовано зростання економіки у цілому й інвестиційної активності зокрема", - запевнив прем’єр.
За його словами, важливим показником, що свідчить про відновлення ділової активності, є щомісячне (третій місяць поспіль) зростання кредитних портфелів банків більш ніж на 10 мільярдів гривень. Тобто, бізнес активніше використовує кредитний ресурс. Зокрема, і в рамках державних програм пільгового кредитування малого й середнього підприємництва.
"Загалом за такими програмами мікро-, малому та середньому бізнесу вже надано понад 55 мільярдів гривень", - повідомив Денис Шмигаль.
Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest) - є постійно діючим дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, що був створений постановою уряду в жовтні 2016 року з метою залучення в Україну прямих іноземних інвестицій та вдосконалення іміджу держави як привабливої для інвестування країни.
Офіс залучення інвестицій є проєктом у рамках Угоди між Western NIS Enterprise Fund та Громадською спілкою "Фонд підтримки реформ в Україні". WNISEF надає підтримку уряду України шляхом розробки ефективної економічної політики та лідерства, а також сприяє зміцненню стратегічної співпраці між країнами та між приватним і державним секторами, як це передбачено в Меморандумі про взаєморозуміння між WNISEF і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
Нагадаємо, що в Україні з початку року індекс інвестиційної привабливості зріс з 2,4 до 2,84.
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