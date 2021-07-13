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Зріс індекс інвестиційної привабливості України - Мінекономіки

Також дослідження продемонструвало суттєве покращення настроїв топ-менеджерів компаній, які входять до ЄБА
В Україні з початку року індекс інвестиційної привабливості зріс з 2,4 до 2,84.
Зріс індекс інвестиційної привабливості України - Мінекономіки Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, такі результати дослідження були презентовані Європейською бізнес асоціацією (ЄБА), повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"З початку року індекс інвестиційної привабливості України зріс з 2,4 до 2,84", - йдеться в повідомленні.

Також дослідження продемонструвало суттєве покращення настроїв топ-менеджерів компаній, які входять до ЄБА, зокрема 32% опитаних вважають, що інвестиційний клімат покращився за останні 6 місяців.

"Європейська бізнес асоціація проводить аналіз інвестиційних настроїв в Україні з 2008 року. Мінекономіки зацікавлено в такому дослідженні, оскільки питання покращення інвестиційної привабливості України та розвиток інституційних механізмів захисту прав інвесторів є один з ключових пріоритетів уряду та України", - зазначив перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк.

Крім того, міністерство продовжує роботу по реалізації Закону України "Про індустріальні парки". Наразі Мінекономіки та профільний комітет парламенту готують комплексні зміни законодавства, що направлені на створення додаткових стимулів для резидентів та керуючих компаній індустріальних парків.

"Питання створення регіональної мережі індустріальних парків та надання їм державної підтримки суб’єктам є один із пріоритетних напрямів розвитку регіонів. Станом на сьогодні до Реєстру вже включено 50 індустріальних парків. Проте лише у 25 із них визначено керуючі компанії, а у 8 є учасники. Ми маємо створити мережу індустріальних парків, що існують не лише на папері. Це має бути по-справжньому дієвий інструмент залучення інвестицій, соціального та економічного розвитку", - додав Гринюк.

Нагадаємо, що в уряді очікують додаткові 10 мільярдів доларів інвестицій від ринку землі

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13 07 2021 13:21
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