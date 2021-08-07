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В уряді очікують додаткові 10 мільярдів доларів інвестицій від ринку землі

За оцінками Світового банку, зняття мораторію на продаж землі призведе до збільшення ВВП України майже на 2 %
В уряді внаслідок запуску ринку землі очікують додаткові інвестиції обсягом у близько 10 мільярдів доларів.
В уряді очікують додаткові 10 мільярдів доларів інвестицій від ринку землі Фото: agrowill.lt

Про це прем’єр Денис Шмигаль заявив на Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі, повідомляє "Економічна правда".

"Ринок фактично почав свою роботу і, я переконаний, що протягом наступного року він отримає дуже хороші перспективи, дуже добрий розвиток та дасть важливий поштовх для розвитку економіки.

Ми очікуємо до 10 млрд доларів США додаткових інвестицій у зв'язку із початком роботи ринку сільськогосподарських земель", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що за оцінками Світового банку, зняття мораторію на продаж землі призведе до збільшення ВВП України майже на 2 %.

Прем'єр-міністр також повідомив, що в Україні за перші шість днів відкриття ринку землі було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, що за перший день роботи ринку землі уклали тільки три угоди,яких раніше б не могло бути через дію мораторію

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08 07 2021 17:40
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