В уряді очікують додаткові 10 мільярдів доларів інвестицій від ринку землі
Про це прем’єр Денис Шмигаль заявив на Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі, повідомляє "Економічна правда".
"Ринок фактично почав свою роботу і, я переконаний, що протягом наступного року він отримає дуже хороші перспективи, дуже добрий розвиток та дасть важливий поштовх для розвитку економіки.
Ми очікуємо до 10 млрд доларів США додаткових інвестицій у зв'язку із початком роботи ринку сільськогосподарських земель", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що за оцінками Світового банку, зняття мораторію на продаж землі призведе до збільшення ВВП України майже на 2 %.
Прем'єр-міністр також повідомив, що в Україні за перші шість днів відкриття ринку землі було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення.
Нагадаємо, що за перший день роботи ринку землі уклали тільки три угоди,яких раніше б не могло бути через дію мораторію
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам