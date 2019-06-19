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США можуть надати Україні нове летальне озброєння, - сенатор

"Зараз ми повинні звернути увагу на протиповітряну оборону, берегову оборону, морські та прибережні спроможності. Все це дуже важливе"
Сполучені Штати можуть надати Україні додаткове летальне озброєння після того, як відповідний законопроєкт підтримає Конгрес.
США можуть надати Україні нове летальне озброєння, - сенатор Фото: gettyimages.com

"Мені приємно бачити, що Україна отримала летальну захисну зброю, яку ми надали їй у 2017. І скоро вона отримає ще. Ви побачите це в законі, за який скоро проголосуємо у Конгресі, там будуть додаткові ідеї. Я не буду уточнювати, бо ми над цим ще працюємо. Але, сподіваюсь, незабаром у нас будуть гарні новини", - зазначив сенатор республіканської партії США Роб Портман, повідомляє "Голос Америки".

Своєю чергою спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер зазначив, що Україна потребує посилення протиповітряної та берегової оборони.

"З точки зору пріоритетів, антиснайперські системи були дуже важливими, як і протитанкові ракети "Джавелін". Зараз ми повинні звернути увагу на протиповітряну оборону, берегову оборону, морські та прибережні спроможності. Все це дуже важливе", - сказав він.

Слухання щодо ситуації в Україні відбулись 18 червня. На них доповідачі поінформували сенаторів щодо проблем та викликів, які постають перед Україною. Міноборони США 18 червня оголосило, що планує виділити Україні 250 мільйонів доларів для збільшення потенціалу Збройних сил України.

Загальна допомога Вашингтона Україні збільшилась до 700 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Конгрес США затвердив бюджет військової допомоги Україні у розмірі $250 млн.

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19 06 2019 21:46
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