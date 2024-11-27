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ПОЛІТИКА

США можуть не встигнути надати Україні обіцяну допомогу до зміни президента

27 листопада 2024, 21:31
США можуть не встигнути надати Україні обіцяну допомогу до зміни президента
За даними видання, Пентагон досяг ліміту зброї, яку він може відправляти Україні щомісяця і тепер стикається з логістичними проблемами в доставці зброї ЗСУ.

Чинний президент Сполучених Штатів може не встигнути надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу. У нього не вистачить часу до інавгурації Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, Пентагон досяг ліміту зброї, яку він може відправляти Україні щомісяця і тепер стикається з логістичними проблемами в доставці зброї ЗСУ.

Попри це Білий дім ще два тижні тому обіцяв, що надішле усю суму до завершення каденції Байдена, але зараз почав відмовлятися від своїх заяв і наполягати на мобілізації живої сили.

Однак адміністрація Байдена не встигає використати мільярди доларів, які законодавці виділили на озброєння України. WSJ пише, що посадовці США та Конгресу залишили на розсуд новообраного президента Дональда Трампа рішення про те, що робити з рештою грошей. 

За словами американських чиновників, у адміністрації залишилося ще понад 6,5 мільярдів доларів, так званих "повноважень на скорочення", які дозволяють Пентагону передавати Україні озброєння і техніку з власних запасів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з запитом надати Україні ще $24 млрд доларів допомоги.

війнаДональд ТрампДжо Байдендопомога Україні

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