США можуть передати ще 30 танків Abrams Україні

Пентагон та Білий дім розглядають можливість відправити для ЗСУ ще до 30 американських танків M1 Abrams до вже обіцяних 31.

Про це повідомляє The Messenger.

"Офіційні особи спілкувалися з The Messenger на умовах анонімності, адже вони не уповноважені публічно говорити про поточні операції, розказали, що Білий дім і Пентагон розглядають можливість відправлення в Україну до 30 додаткових танків M1 Abrams", - пише видання.

Високопоставлений український командувач попередив, що танки не довго проживуть на полі бою, якщо їх не використовувати обережно, адже наближається зима.

"Їх слід використовувати для спеціальних конкретних і добре розроблених операцій, тому що якщо їх використовувати на передовій просто в загальновійськовому бою, вони не проживуть довго", - сказав голова військової розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю американському виданню.

"Танки потрібно використовувати в проривних операціях, але дуже добре підготовлених".

Танки Abrams цінні через їхню здатність проривати укріплені позиції і знищувати бронетехніку. Тому для ЗСУ є надія, що вони зможуть допомогти українським силам відвоювати окуповані росією території.

Нагадаємо, що перші танки Abrams вже прибули в Україну.