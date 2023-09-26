США можуть передати ще 30 танків Abrams Україні
Про це повідомляє The Messenger.
"Офіційні особи спілкувалися з The Messenger на умовах анонімності, адже вони не уповноважені публічно говорити про поточні операції, розказали, що Білий дім і Пентагон розглядають можливість відправлення в Україну до 30 додаткових танків M1 Abrams", - пише видання.
Високопоставлений український командувач попередив, що танки не довго проживуть на полі бою, якщо їх не використовувати обережно, адже наближається зима.
"Їх слід використовувати для спеціальних конкретних і добре розроблених операцій, тому що якщо їх використовувати на передовій просто в загальновійськовому бою, вони не проживуть довго", - сказав голова військової розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю американському виданню.
"Танки потрібно використовувати в проривних операціях, але дуже добре підготовлених".
Танки Abrams цінні через їхню здатність проривати укріплені позиції і знищувати бронетехніку. Тому для ЗСУ є надія, що вони зможуть допомогти українським силам відвоювати окуповані росією території.
Нагадаємо, що перші танки Abrams вже прибули в Україну.