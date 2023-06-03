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ПОЛІТИКА

США можуть переглянути оборонний бюджет – Reuters

03 червня 2023, 14:49
США можуть переглянути оборонний бюджет – Reuters
Сенат США підтримав закон про підвищення держборгу та обмеження державних видатків до виборів 2024 року.

Ряд оборонних замовлень у США вартістю 16 млрд доларів може залишитися без фінансування після того, як сенатори ухвалили законопроект, який підвищує стелю держборгу та обмежує федеральні витрати.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що під скорочення можуть потрапити програми закупівлі танків та нового десантного корабля, а також модернізація ударних гелікоптерів.

Компромісний варіант договору обмежив витрати на національну безпеку у 2024 фінансовому році на рівні 886 млрд доларів. У списку "нефінансованих пріоритетів" значаться танки Abrams виробництва General Dynamics, вертольоти та корабель для морської піхоти виробництва Huntington Ingalls Industries.

Повідомляється, що до укладення боргової угоди відповідні комітети розглядали бюджет національної безпеки у розмірі понад 900 млрд доларів на 2024 фінансовий рік. Незважаючи на обмеження, передбачається, що деякі з "нефінансованих пріоритетів" на суму 16 млрд доларів у результаті буде реалізовано.

Сенат США вночі 2 червня підтримав закон про підвищення держборгу та обмеження державних видатків до виборів 2024 року.

СШАоборонний бюджет

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