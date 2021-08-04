США можуть призначити спецпосланника для зупинки "Північного потоку-2"
Про це повідомляє Politico з посиланням на нинішніх і колишніх чиновників США, передає "Європейська правда".
Наприкінці минулого місяця радник з питань національної безпеки Джейк Салліван неофіційно запропонував кандидатуру Амоса Хохштейна, який працював спеціальним посланником та координатором міжнародних енергетичних питань при президенті Бараку Обамі, був близьким радником і довіреною особою тодішнього віцепрезидента Джо Байдена. Його кандидатура пройшла перевірку, сказали чиновники, але він ще не прийняв цю роботу.
Хохштейн, який пішов із складу наглядової ради української енергетичної компанії "Нафтогаз" наприкінці минулого року, відмовився коментувати інформацію про ймовірне призначення.
Потенційне призначення посланника вказує на новий стратегічний фокус з боку адміністрації. Раніше Білий дім доручив експертам з питань європейських справ Ради національної безпеки та Державного департаменту забезпечити дипломатію газопроводу. Чиновники заявляють Politico, що є консенсус щодо того, що геополітика навколо "Північного потоку-2" зараз вимагає більш пильної уваги – особливо у світлі того, що трубопровід вже майже 96% закінчений.
Однак деякі чиновники насторожено ставляться до того, що призначення посланника може насправді мати зворотний ефект, і додатково відкласти санкції проти "Північного потоку-2", сигналізуючи Німеччині та Росії, що США відкриті для певної форми примирення.
Але помічник Демократичної партії Сенату сказав, що призначення Хохштейна на цю посаду віталося б демократами. "Амос був би чудовою людиною на цій посаді", - сказав помічник, зазначивши, що він "має хорошу репутацію" і працював над подібними питаннями під час адміністрації Обами.
Нагадаємо, що Держдеп США пригрозив санкціями компаніям, що добудовують "Північний потік-2"
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