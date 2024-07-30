США можуть ввести нові санкції проти Венесуели після перемоги Мадуро

У Вашингтоні жадають публікації докладного підрахунку голосів.

Білий дім заявляє, що маніпуляції з виборами позбавили довіри президента Венесуели Ніколаса Мадуро про перемогу на перевиборах, і залишила відкритою можливість нових санкцій проти країни.

Про це повідомляє агенція Reuters.

В США чиновники вважають, що Вашингтон сумнівається в підсумках голосування, які оголосили Мадуро переможцем.

Американці хочуть публікації докладного підрахунку голосів, адже екзитполи показували перемогу опозиції.

Суперник Мадуро з опозиції, Едмундо Гонсалес, заявляє, що саме він є справжнім переможцем.

Чиновники зі США, які говорили на умовах анонімності, посилили публічні вимоги старших помічників президента Джо Байдена, щоб Мадуро опублікував детальний підрахунок голосів, і заявили, що в іншому разі міжнародна спільнота не захоче визнати оголошений результат.

Офіційні особи наразі не представили жодних нових каральних заходів, проте заявили, що Вашингтон оцінюватиме свою санкційну політику щодо Венесуели залежно від того, які дії вживатиме Мадуро надалі.

"Ми зіткнулися з потенційно новим сценарієм. Ми братимемо це до уваги, коли плануватимемо, куди нам рухатися щодо санкцій проти Венесуели", - сказав один із чиновників на умовах анонімності.

Також у Венесуелі почалися протести після обрання Мадуро.