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США можуть виділити $1 млрд на енергетичну інфраструктуру, зокрема, в Україні

"Це дозволить диверсифікувати потоки природного газу та зменшити залежність від російських енергоресурсів", - сказав Кулеба, який 11-13 грудня відвідав США з робочим візитом
Проєкт закону в разі схвалення надасть близько мільярда доларів американським компаніям для побудови енергетичної інфраструктури у Центральній і Східній Європі, зокрема, в Україні.
США можуть виділити $1 млрд на енергетичну інфраструктуру, зокрема, в Україні Фото: gettyimages.com

На зустрічах з членами Конгресу США віцепрем'єр Дмитро Кулеба виступив за ухвалення вже внесеного проєкту закону США щодо енергетичної безпеки Європи, який невдовзі розглядатиметься, повідомляє "Європейська правда".

Проєкт закону в разі схвалення надасть близько мільярда доларів американським компаніям для побудови енергетичної інфраструктури у Центральній і Східній Європі, зокрема, в Україні.

"Це дозволить диверсифікувати потоки природного газу та зменшити залежність від російських енергоресурсів", - сказав Кулеба, який 11-13 грудня відвідав США з робочим візитом.

"Йдеться не лише про Україну, а про стратегічний баланс у всьому регіоні, зокрема, про вплив Росії у Центральній Європі та на Західних Балканах", - зазначив він.

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14 12 2019 16:38
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