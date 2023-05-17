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ПОЛІТИКА

США можуть визнати рф державою-спонсором тероризму – Блінкен

17 травня 2023, 07:48
США можуть визнати рф державою-спонсором тероризму – Блінкен
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Ймовірність цього Держсекретар США не виключив під час слухань у Сенаті.

Держдепартамент не виключає визнання росії державою-спонсором тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

На питання сенатора Ліндсі Грема про те, що Держдепартамент вже визначився зі своєю позицією і ніколи не визнає росію країною-спонсором тероризму, Блінкен відповів: "Ніколи не говори ніколи".

Варто зазначити, що згідно з американським законодавством, Держдепартамент має право вносити держави до переліку країн-спонсорів тероризму, а також виключати їх.

Раніше в березні Блінкен заявляв, що внесення рф до цього переліку може спричинити небажані наслідки.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має кращі можливості для просування вперед у своєму очікуваному контрнаступі проти росії, ніж вказував витік документів Пентагону.

СШАБлінкенрф тероризм

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