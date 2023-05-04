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ПОЛІТИКА

Блінкен каже, що українська армія є сильнішою, ніж вказує витік інформації США

04 травня 2023, 10:33
Блінкен каже, що українська армія є сильнішою, ніж вказує витік інформації США
Twitter
Держсекретар висловив впевненість, що ВСУ повернуть свої території

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має кращі можливості для просування вперед у своєму очікуваному контрнаступі проти росії, ніж вказував витік документів Пентагону.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Те, де Україна могла бути місяць тому, два місяці тому, три місяці тому, вона не є зараз з точки зору її здатності, наприклад, йти у контрнаступ й впоратися з триваючою російською агресією", – зявив Блінкен.

Він відмовився конкретно говорити про низку матеріалів, які потрапили в поле зору громадськості після того, як вони були опубліковані на платформі Discord. Проте сказав, що розвідувальні матеріали, в яких детально описуються військові виклики, з якими зіткнеться Україна, "відображають особливу ситуацію, момент часу, і не є статичними".

Блінкен зазначив що західні країни надали Україні величезну кількість зброї та навчили багато українських військових, тому він "упевнений, що вони досягнуть успіху в поверненні більшої частини своєї території". 

Держсекретар заявив журналістам, що говорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою про витік інформації Пентагону та повідомив, що США "дуже шкодують про несанкціоноване розкриття цих документів".

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що витік секретних документів Пентагону не несе жодної загрози погіршення відносин України та США. 

Вперше про витік документів Пентагону стало відомо широкому загалу сьомого квітня. У них були описані плани США і НАТО щодо посилення української армії перед запланованим контрнаступом у межах протистояння вторгненню рф. 13 квітня підозрюваний у витоку інформації 21-річний військовослужбовця розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Масачусетс Джек Тейшейра був затриманий. Йому загрожує по 10 років тюрми за кожний злитий документ.

Нагадаємо, Блінкен прокоментував так звану атаку безпілотників на кремль.

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