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ПОЛІТИКА

США можуть запровадити санкції проти "впливових осіб" Угорщини – ЗМІ

11 квітня 2023, 18:00
США можуть запровадити санкції проти
Фото: UNSPLASH
Такий крок може бути пов'язаний з погіршенням відносин між країнами.

Американський уряд, ймовірно, готується найближчим часом анонсувати санкції проти "впливових осіб" Угорщини.

Про це повідомляє  444.hu.

Стверджується, що оголошення про санкції може пролунати вже в середу, 12 квітня, тому що на цей день призначена пресконференція посла США в Угорщині Девіда Прессмана. Посольство не оголошувало, про що говоритиме дипломат.

За словами джерел видання, може повторитись ситуація 2014 року, коли США заборонили в’їзд вісьмом угорським чинним і колишнім посадовцям на тлі погіршення відносин Вашингтона й Будапешта.

Як пише видання, в останні місяці між США й Угорщиною тривають дипломатичні конфлікти, насамперед пов’язані з нападками на американського посла.

Приміром, на початку лютого Прессман різко розкритикував угорський уряд, який говорить про сприяння миру, але продовжує висловлювати погляди, підтримувані президентом росії путіним.

А нещодавно він вказав на подвійні стандарти Орбана, який у Twitter публічно підтримав Дональда Трампа, якому у США оголосили кримінальне обвинувачення.

Угорський прем’єр своєю чергою у зверненні до нації в лютому називав Прессмана (Pressman) тим, хто тисне на його уряд (the pressman), і жартував, чи не будуть наступного посла в Будапешті звати Пуччіні (натяк на путч).

Сам Прессман ще на початку квітня в інтерв’ю порталу Népszava говорив, що його позиція відображає позицію американського уряду, й кампанія проти нього в угорських ЗМІ, на думку Вашингтона, була санкціонована саме в уряді Угорщини.

Нагадаємо, під час візиту міністра закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто до москви, політик домовився про продовження поставок газу й нафти з "газпромом".

СШАУгорщинасанкції

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