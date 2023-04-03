США на цьому тижні відправлять новий пакет допомоги для України — Кірбі

Кірбі також підтвердив, що росія не захопила Бахмут.

Сполучені Штати Америки підтвердили підготовку нового пакету оборонної підтримки для України.

Про відправку додаткових озброєнь планують оголосити вже цього тижня, повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пишуть Sky News та The Guardian.

У коментарі журналістам він додав, що Україна продовжує запеклі бої за місто Бахмут у Донецькій області. За даними Білого дому, битва ще не закінчилася, і наші захисники не вийшли з населеного пункту.

Раніше Reuters писало, що вартість додаткової допомоги, про яку Вашингтон оголосить у понеділок, складе 2,6 мільярда доларів. Пакет, ймовірно, розділять на дві частини: $2,1 млрд підуть на замовлення зброї у виробників, а 500 млн доларів – на програму з передачі обладнання з запасів американської армії.

За даними видання, підтримка включатиме радари повітряного спостереження, протитанкові ракети, бензовози та різні типи боєприпасів. До переліку озброєнь можуть увійти і високоточні авіаційні боєприпаси, мостове обладнання, евакуаційні машини для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, а також додаткові снаряди для ППО NASAMS.

Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що навесні Україна матиме "дійсно хороший шанс" досягти успіху в результаті нового контрнаступу, скориставшись виснаженням російської армії та новою військової допомогою від держав Заходу.

Нагадаємо, Польща передала Україні перші МіГ-29.