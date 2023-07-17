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ПОЛІТИКА

США нададуть гуманітарної допомоги Україні на ще $500 млн

17 липня 2023, 18:02
США нададуть гуманітарної допомоги Україні на ще $500 млн
Новий пакет гуманітарної допомоги Україні, яку надаватимуть через ООН та інші неурядові організації-партнери, буде скерований на підтримку внутрішньо переміщених осіб та всіх постраждалих від війни.

Сполучені Штати Америки сьогодні, 17 липня, оголосили про надання понад 500 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Про це заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауе, повідомляє "Голос Америки".

"США надають понад 500 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги Україні", – йдеться у заяві.

Зазначається, що Саманта Пауер оголосила про виділення додаткової гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Після останнього оголошення загальний обсяг гуманітарної допомоги, наданої Штатами Україні з початку повномасштабної війни рф, перевищить 2,6 мільярдів доларів, з них 1,9 мільярдів – за лінією USAID.

Нагадаємо, що шведський уряд схвалив нову стратегію співпраці з Україною у сфері відновлення й реформ на 2023-2027 роки, яка передбачає виділення близько 522 мільйонів євро – це найбільша в історії Швеції двостороння стратегія сприяння розвитку.

СШАдопомогавійна в Україні

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