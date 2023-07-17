США нададуть гуманітарної допомоги Україні на ще $500 млн
Сполучені Штати Америки сьогодні, 17 липня, оголосили про надання понад 500 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні.
Про це заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауе, повідомляє "Голос Америки".
"США надають понад 500 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги Україні", – йдеться у заяві.
Зазначається, що Саманта Пауер оголосила про виділення додаткової гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Після останнього оголошення загальний обсяг гуманітарної допомоги, наданої Штатами Україні з початку повномасштабної війни рф, перевищить 2,6 мільярдів доларів, з них 1,9 мільярдів – за лінією USAID.
Нагадаємо, що шведський уряд схвалив нову стратегію співпраці з Україною у сфері відновлення й реформ на 2023-2027 роки, яка передбачає виділення близько 522 мільйонів євро – це найбільша в історії Швеції двостороння стратегія сприяння розвитку.