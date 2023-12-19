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США нададуть Україні $150 млн на цифрову трансформацію

19 грудня 2023, 15:56
США нададуть Україні $150 млн на цифрову трансформацію
Фото: gettyimages.com
Сполучені Штати виділяють $150 млн впродовж 5-ти років на подальшу цифрову трансформацію України.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у виступі на Diia Summit, повідомляє Укрінформ.

"Я хочу оголосити про нову главу у партнерстві США та України у цифровій трансформації – інвестицію у 150 млн доларів США протягом п’яти років для програми цифрової трансформації", - сказала Брінк.

За її словами, ці кошти виділяються в розвиток уже докладених зусиль для створення цифрової інфраструктури та оцифровку процесів розвитку малого і середнього бізнесу і бізнесового середовища в Україні.

Брінк додала, що цифровізація вже допомагає Україні звільнитися від минулого з його неефективним урядуванням. На її переконання, це новий чіткий приклад для непрозорих країн, що прогрес можливий.

"Дія та "Прозоро" - наріжні камені української цифрової трансформації - були розроблені за підтримки USAID. Ці надійні цифрові рішення не лише сприяли значній економії коштів, а й забезпечили прозорість і підзвітність, докорінно змінивши спосіб взаємодії уряду зі своїми громадянами. Однак роботи попереду ще досить багато. Ми повинні продовжувати докладати зусиль для посилення цифровізації і прозорості не лише для українців, а й для партнерів та інвесторів, які хотіли б інвестувати у ваше майбутнє", - підсумувала посол США в Україні.

Крім того, тиждень тому Україна отримала новий пакет військової допомоги від США: що увійшло.

 

СШАдопомогацифрова трансформація

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