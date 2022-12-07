США нададуть Україні $800 млн додаткової допомоги

Профільні комітети у Конгресі США погодили Закон про асигнування на національну оборону (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає додаткове фінансування у розмірі 800 млн доларів у рамках ініціативи щодо сприяння безпеці України (USAI).

Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що витрати на ініціативу USAI на 500 млн доларів більші за ту суму, яку раніше цього року запитував президент США Джо Байден.

Загальний обсяг оборонного бюджету США становитиме 858 млрд доларів. Компромісна версія NDAA є результатом багатомісячних переговорів між республіканцями та демократами у Сенаті і Палаті представників.

Документ також передбачає 11,5 млрд доларів на оборонне стримування в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та санкціонує застосування Закону про підвищення стійкості Тайваню від 2022 року, який передбачає розширення взаємодії з ним у галузі безпеки на суму до 10 млрд доларів протягом п'яти років.

Очікується, що цього місяця NDAA 2023 фінансового року буде прийнятий Сенатом і Палатою представників, а потім відправлений до Білого дому для підписання президентом.

Нагадаємо, NDAA приймається щорічно з 1961 року. У ньому прописуються питання щодо підвищення грошового забезпечення американських військовослужбовців, закупівлі кораблів і літаків, а також геополітичні аспекти, пов'язані, наприклад, з Китаєм і росією. Американські законодавці використовують NDAA як засіб реалізації цілої низки ініціатив.

Раніше повідомлялось, що Німеччина виділила Україні 200 млн євро допомоги.