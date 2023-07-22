США нададуть Україні новий пакет на $400 млн – ЗМІ
Пакет включатиме артилерію, ракети для ППО та наземні транспортні засоби.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на посадовців адміністрації.
Цього разу не йдеться про касетні снаряди.
Передбачається постачання кількох бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпасів для зенітно-ракетних комплексів NASANS, артилерійських ракетних систем HIMARS, зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger, протитанкову зброю, зокрема TOW і Javelin.Днямий США оголосили про передачу нового пакету військової допомоги на $1,3 млрд.