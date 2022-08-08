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США нададуть Україні ще 4,5 млрд доларів підтримки

Сполучені Штати Америки (США) нададуть уряду України додатково 4,5 млрд доларів, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне 8,5 млрд доларів.
США нададуть Україні ще 4,5 млрд доларів підтримки Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
 
Повідомляється, що фінансування вже погоджено з Міністерством фінансів США через Світовий банк. Як повідомили в Агентстві міжнародного розвитку (USAID), перший транш на 3 млрд доларів буде вже в серпні.
 
За даними USAID, до цього в липні Україні було переведено транш у розмірі 1,7 млрд доларів, в червні - 1,3 млрд доларів.
 
Кошти призначені для того, щоб допомогти уряду України зберегти основні функції, включаючи соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям-інвалідам та мільйонам внутрішніх переселенців.
 
Крім того, бюджетна підтримка дозволить забезпечити енергопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів критичної інфраструктури, а також виплатити зарплати медикам, вчителям та іншим бюджетникам.
 
За оцінками української сторони, країна стикається з дефіцитом бюджету в розмірі 5 млрд доларів на місяць або 2,5% довоєнного ВВП через витрати на війну і скорочення податкових надходжень.
 
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готують військову допомогу Україні на 1 млрд доларів. РБК-Україна писало, що увійде до нового пакету.
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08 08 2022 20:23
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