США надали Україні черговий грант на $1,25 млрд
Про це повідомляє Міністерство фінансів на своєму сайті.
"Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ. Черговий грант допоможе уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери", - йдеться в релізі на сайті.
наводяться в релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.
Міністерство уточнило, що цього року Україна вже отримала $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США, а загалом від початку повномасштабної війни до держбюджету країни надійшло $20,4 млрд грантових коштів США.Раніше ми вже писали, що цього року Україна отримала від партнерів $27 млрд.