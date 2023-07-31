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США надали Україні черговий грант на $1,25 млрд

31 липня 2023, 14:52
США надали Україні черговий грант на $1,25 млрд
Фото: Укрінформ
Черговий грант розміром $1,25 млрд від США надійшов в Україну сьогодні через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку.

Про це повідомляє Міністерство фінансів на своєму сайті

"Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ. Черговий грант допоможе уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери", - йдеться в релізі на сайті. 

наводяться в релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Міністерство уточнило, що цього року Україна вже отримала $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США, а загалом від початку повномасштабної війни до держбюджету країни надійшло $20,4 млрд грантових коштів США.

Раніше ми вже писали, що цього року Україна отримала від партнерів $27 млрд.
СШАгрантУкраїнафінансова допомога

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