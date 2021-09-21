НОВИНИАгентство зі скорочення військової загрози Міністерства оборони США надало обладнання для праці з небезпечним вантажем і тренінги для Національної поліції та ДСНС України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США надали обладнання і тренінги для Нацполіції та ДСНС
Міжнародна програма з нерозповсюдження "Агентство зі скорочення військової загрози" надала обладнання HAZMAT і тренінги для Національної поліції та ДСНС, щоб уберегти людей, які надають першу допомогу, та забезпечити безпечне розслідування небезпечних місць злочин
Фото: USEmbassyKyiv
Про це повідомляє посольство США в Україні у Твіттері.
"Міжнародна програма з нерозповсюдження "Агентство зі скорочення військової загрози" надала обладнання HAZMAT і тренінги для Національної поліції та ДСНС, щоб уберегти людей, які надають першу допомогу, та забезпечити безпечне розслідування небезпечних місць злочину", - зазначається у пості.
Як повідомлялося, 13 вересня Європейське командування США надало допомогу Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України обсягом 750 тис. дол. на закупівлю обладнання для допомоги хворим на COVID-19.
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21 09 2021 13:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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