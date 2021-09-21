США надали обладнання і тренінги для Нацполіції та ДСНС Міжнародна програма з нерозповсюдження "Агентство зі скорочення військової загрози" надала обладнання HAZMAT і тренінги для Національної поліції та ДСНС, щоб уберегти людей, які надають першу допомогу, та забезпечити безпечне розслідування небезпечних місць злочин

Агентство зі скорочення військової загрози Міністерства оборони США надало обладнання для праці з небезпечним вантажем і тренінги для Національної поліції та ДСНС України.

Фото: USEmbassyKyiv

Про це повідомляє посольство США в Україні у Твіттері. "Міжнародна програма з нерозповсюдження "Агентство зі скорочення військової загрози" надала обладнання HAZMAT і тренінги для Національної поліції та ДСНС, щоб уберегти людей, які надають першу допомогу, та забезпечити безпечне розслідування небезпечних місць злочину", - зазначається у пості. Як повідомлялося, 13 вересня Європейське командування США надало допомогу Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України обсягом 750 тис. дол. на закупівлю обладнання для допомоги хворим на COVID-19. Читайте також: Байден доручив виділити до $60 млн на безпекову допомогу Україні

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