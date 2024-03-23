США надав $228 млн військової допомоги країнам Балтії
Про це повідомляє агенція AP.
Військова допомога балтійським країнам передбачена в законодавстві про фінансування уряду США, якевчора схвалив Конгрес.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що підтримка з боку США значно допомогла Естонії, Латвії та Литві прискорити реалізацію кількох проєктів з розвитку військової інфраструктури і потенціалу.
Він додав, що хороша новина полягає в тому, що підтримка балтійських країн з боку Вашингтона цього разу дещо вища, ніж минулого року.
"Це надсилає чіткий сигнал про те, що США, найбільший союзник в межах НАТО, віддані безпеці та стабільності нашого регіону", – сказав Певкур.
Створена в 2020 році Балтійська ініціатива безпеки – це проєкт, за допомогою якого міністерство оборони США підтримує розвиток військового потенціалу та оперативної сумісності збройних сил Естонії, Латвії і Литви.
Головна увага американського фінансування зосереджена на розвитку ППО, морських та сухопутних військ у країнах Балтії.
В кінці минулого року США і країни Балтії погодили п'ятирічну дорожню карту оборонної співпраці.
Нагадаємо, що пізно вночі суботи Американський Сенат ухвалив бюджет для уникнення шатдауну.