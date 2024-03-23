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США надав $228 млн військової допомоги країнам Балтії

23 березня 2024, 19:12
США надав $228 млн військової допомоги країнам Балтії
Фото: epa/vostock-photo
Американський Конгрес ухвалив законопроєкт, який передбачає надання військової і оборонної допомоги Естонії, Латвії і Литві на загальну суму 228 мільйонів цього року в межах Балтійської ініціативи безпеки.

Про це повідомляє агенція AP.

Військова допомога балтійським країнам передбачена в законодавстві про фінансування уряду США, якевчора схвалив Конгрес. 

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що підтримка з боку США значно допомогла Естонії, Латвії та Литві прискорити реалізацію кількох проєктів з розвитку військової інфраструктури і потенціалу.

Він додав, що хороша новина полягає в тому, що підтримка балтійських країн з боку Вашингтона цього разу дещо вища, ніж минулого року.

"Це надсилає чіткий сигнал про те, що США, найбільший союзник в межах НАТО, віддані безпеці та стабільності нашого регіону", – сказав Певкур.

Створена в 2020 році Балтійська ініціатива безпеки – це проєкт, за допомогою якого міністерство оборони США підтримує розвиток військового потенціалу та оперативної сумісності збройних сил Естонії, Латвії і Литви.

Головна увага американського фінансування зосереджена на розвитку ППО, морських та сухопутних військ у країнах Балтії.

В кінці минулого року США і країни Балтії погодили п'ятирічну дорожню карту оборонної співпраці.

Нагадаємо, що пізно вночі суботи Американський Сенат ухвалив бюджет для уникнення шатдауну

 
СШАдопомогакраїни Балтії

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