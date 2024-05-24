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Вашингтон надає новий пакет допомоги Києву

24 травня 2024, 21:28
Вашингтон надає новий пакет допомоги Києву
Джерело: .ukrinform
Америка виділила Україні ще один пакет військової допомоги у війні з росією розміром в 275 млн доларів.

Про це повідомив кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.

"США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів. Він включає боєприпаси для HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, ракети TOW, Javelin і AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю, боєприпаси і багато іншого", - йдеться в дописі. 

Допомога загальною вартістю 275 мільйонів доларів буде включати купа різних боєприпасів: від ПЗРК до високоточних авіаційних.

Вчора Associated Press писало, що США готують новий пакет військової допомоги для України

 
СШАпідтримка України

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