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США наклали санкції на мережу, яка постачала хуситам крадене зерно з України

02 квітня 2025, 19:02
США наклали санкції на мережу, яка постачала хуситам крадене зерно з України
Фото: з вільного доступу
Також компанії і бізнесмени купляли зброю і секретні технології.

Уряд США наклав санкції проти мережі фізичних і юридичних осіб, через яку хусити в Ємені закуповували зброю, військові технології та зерно, що вивозили у України.

Про це інформує портал Європейська правда.

"Хусити продовжують покладатися на Саїда аль-Джамаля та його мережу для придбання критично важливих товарів для забезпечення терористичної військової машини угруповання", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Відомо, що мережа допомогла хуситам купляти в росії "товарів на десятки мільйонів доларів, серед яких зброя і секретні технології і вкрадене українське зерно", але на неї було введено санкції. 

Під обмеження потрапили два бізнесмени з Афганістану, компанія з Гонконгу, чиє російське судно возило крадене українське зерно, а також капітани судна, які являються громадянами рф. 

Обмеження торкнулись також трьох зареєстрованих в росії компаній, які належать одному з підсанкційних афганців.

Ще під санкції потрапив іранський бізнесмен, який мешкає в Туреччині і співпрацює з відповідальним за фінансування в хуситів Саїдом аль-Джамалем, що уже перебуває під обмеженнями США.

Сьогодні також стало відомо, що Лондон наклав санкції на грузинських суддів і молдовських депутатів

 

СШАсанкції

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