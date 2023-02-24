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ПОЛІТИКА

США намагаються накласти арешт на нерухомість олігарха Вексельберга – Bloomberg

24 лютого 2023, 21:15
США намагаються накласти арешт на нерухомість олігарха Вексельберга – Bloomberg
Джерело: epravda
Один з будинків у Флориді - це трофейний пентхаус з сімома спальнями та сімома ванними кімнатами на острові Фішер, одному з найексклюзивніших житлових анклавів Майамі-Біч.

Про це пише Bloomberg.

США намагаються заарештувати шість розкішних об'єктів нерухомості в Нью-Йорку і Флориді вартістю 75 мільйонів доларів, пов'язаних з олігархом Віктором Вексельбергом, продовжуючи переслідувати активи заможних росіян через рік після вторгнення москви в Україну.

Прокурори заявляють, що нерухомість пов'язана з доходами від порушення санкцій і міжнародними операціями з відмивання грошей.

"Сьогоднішній позов, поданий у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну, вимагає конфіскації шести розкішних об'єктів нерухомості, що належать Віктору Вексельбергу, які його соратник Володимир Воронченко утримував, спрямовуючи мільйони доларів у Сполучені Штати", - йдеться у заяві прокурора Манхеттена Деміана Вільямса.

Прокурори стверджують, що після того, як у квітні 2018 року Вексельберг потрапив під санкції США, Воронченко і член його сім'ї здійснили 25 банківських переказів на загальну суму 4 мільйони доларів на рахунок американського адвоката для утримання та обслуговування нерухомості.

Раніше повідомлялось, що США запровадять 200% мито на російський алюміній

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