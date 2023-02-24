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ПОЛІТИКА

США запровадять 200% мито на російський алюміній – Білий дім

24 лютого 2023, 18:45
США запровадять 200% мито на російський алюміній – Білий дім
Фото: з відкритих джерел
Цей крок розглядався протягом кількох місяців. США також націлені на російський метал, тому що рф демпінгує алюміній на американському ринку та завдає шкоди місцевим компаніям.

Сполучені Штати з 10 березня цього року вводять 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих товарів із росії.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Для подальшого скорочення імпорту алюмінієвих продуктів та збільшення внутрішніх потужностей, я визначив необхідним та доречним запровадити з 10 березня 2023 року мито 200% на алюміній та алюмінієві товари, вироблені в росії", - зазначено в документі.

Також зазначено, що США з 10 квітня запроваджують 200% мито на імпорт алюмінієвих товарів, у складі яких міститься будь-яка кількість первинного алюмінію, використаного у виробництві, яка була виплавлена в росії.

Нагадаємо, раніше iPress повідомляли про те, що США готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб чинити тиск на рф через наближення річниці вторгнення в Україну.

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